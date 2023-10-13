Тисячі людей могли постраждати : жінка видавала себе за лікарку і давала поради в TikTok

Дайла Карезі давала некваліфіковані рекомендації своїм глядачам, яких вийшло легко обдурити. У період з 2019 по 2021 рік жінка набрала 243 000 підписників у TikTok.

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30-річна медична працівниця Дайла Карезі з Австралії обдурила тисячі людей своїми виступами в TikTok, переконуючи користувачів у тому, що вона дипломована лікарка, проте нещодавнє судове слухання довело протилежне. Про це пише Daily Star.

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Жінка, яка роздавала поради про здоров'я в соцмережах, виявилася шахрайкою в підробленому медичному одязі. Далія Карезі видавала себе за лікаря і давала дикі рекомендації своїм шанувальникам. Громадянка Австралії давала некваліфіковані поради тисячам людей, яких легко було обдурити в соцмережах.

Свої заяви вона супроводжувала переодяганням у медичний одяг із надрукованим на ньому ім'ям і стетоскопом на шиї. Карезі стверджувала, що має диплом лікаря, і навіть розсилала пацієнтам підроблені листи зі своїм ім'ям.

У період з 2019 по 2021 рік австралійка набрала 243 000 підписників у TikTok і 20 000 підписників в Instagram. Вона дала зрозуміти, що спеціалізується на жіночому здоров'ї, і навіть підписувала свої електронні листи медичним підписом.

Карезі стверджувала, що має диплом лікаря Фото: Instagram/dr_dalya_shaikbzeni

Однак незабаром з'ясувалося, що Карезі жодного разу в житті не працювала в медичній сфері. Шахрайка весь цей час працювала в Commonwealth Bank of Australia. Вона займалася канцелярською роботою, а у вільний час видавала себе за лікаря, ставлячи для своїх підписників у TikTok тег "#doctor". Згодом вона визнала себе винною у видачі себе за лікаря в суді Даунінг-центру.

"На мій погляд, це досить серйозні питання. Неправомірні дії Карезі, коли вона видавала себе за лікарку, були великими, численними й повсюдними. Деякі виходили за рамки, (вона) пропонувала поради щодо раку яєчників, щодо COVID-19, щодо лікування малюків, щодо передозування парацетамолу, була одягнена в медичний одяг і зі стетоскопом на шиї. Через це могли постраждати люди", — заявив Тео Цавдарідіс, виносячи вирок Карезі 11 жовтня.

Жінка розсилала пацієнтам підроблені листи зі своїм ім'ям Фото: Instagram/dr_dalya_shaikbzeni

Її "лікарська хитрість" почалася приблизно в період ізоляції через COVID-19. Досить швидко її ролики стали популярними в Австралії, Іраку та Ірані. Захищаючись, Еразмус Ловелл-Джонс заявив, що його клієнтка справді має дві медичні освіти — бакалавра медичних наук і магістра репродуктивної медицини.

Попри те, що за видачу себе за іншу людину передбачено трирічне тюремне ув'язнення, 30-річну наслідувачку лікарки було засуджено до виправних робіт і штрафу в розмірі 13 300 австралійських доларів (трохи більше ніж 305 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що випускниця була покарана школою за танці на приватній вечірці. Кайлі Тімонет танцювала тверк на приватній вечірці з нагоди випускного вечора. Директор школи заявив, що позбавить її всіх досягнень у шкільній раді та допомоги в отриманні стипендії.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.