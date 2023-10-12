Таємний підробіток: начальник побачив фото своєї співробітниці на OnlyFans і звільнив її (відео)

Жінка позбулася своєї посади маркетолога в організації. Наразі Енні заробляє близько 1000 доларів на день на своєму контенті для дорослих.

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26-річна Енні Найт з Австралії розповіла, що її звільнили з роботи після того, як начальник дізнався про її таємний підробіток на OnlyFans. Про це вона розповіла під час однієї з передач SBS Insight.

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Жінка позбулася своєї посади маркетолога в організації після того, як її роботодавець виявив її акаунт OnlyFans. Розповідаючи про цей випадок вона зізналася, що почувається розсердженою і засмученою через цей інцидент.

Мешканка Ньюкасла (Австралія) зазначила, що часто хвилювалася через те, що хтось побачить її контент для дорослих, коли приєдналася до популярної платформи. Однак вона ніколи не припускала, що її кар'єра опиниться під загрозою через це.

"Найменше мені хотілося, щоб мене звільнили, якщо хтось знайде мій OnlyFans. Кілька років тому мене звільнили з однієї з моїх робіт. Я щойно почала нове доручення, у мене був п'ятий день. Я отримала електронного листа з повідомленням про розірвання контракту", — сказала вона.

Жінка зізналася, що почувається розсердженою і засмученою через цей інцидент Фото: instagram.com/anniekknight

Відкривши повідомлення, Енні побачила знімки екрану свого контенту для дорослих.

Австралійка пояснила, що її звільнення було обґрунтоване трьома причинами: вона помилково стверджувала, що в неї є ще один бізнес, не отримавши дозволу від компанії; вела побічний бізнес без відповідного дозволу; наявність порнографічних зображень себе та грубих висловлювань в Інтернеті, які суперечать правилам компанії.

Жінка не оскаржувала це рішення, але зізналася, що вона "дуже засмучена і дуже зла".

Жінка почала займатися підробітком на OnlyFans у вересні 2020 року Фото: instagram.com/anniekknight

Колишня маркетологиня почала займатися підробітком на OnlyFans у вересні 2020 року, з метою накопичити кошти на купівлю будинку. Її підприємство швидко принесло їй успіх. Наразі Енні заробляє близько 1000 доларів на день на своєму дорослому контенті, за перегляд якого фанати сплачують щомісячну підписку.

OnlyFans — це платформа підписки на контент, яка дає змогу розміщувати контент для дорослих і заробляти гроші.

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