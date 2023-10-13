Выиграл все дела в своей карьере: в Кении арестовали адвоката, который 3 года работал в суде

Брайан Мвенда Нджаги выиграл 26 дел в кенийских судах, не имея при этом никаких документов об образовании. Теперь люди хотят знать, как ему удавалось так долго заниматься юридической практикой, оставаясь незамеченным.

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Юридическое общество Кении обвинило человека, известного под именем Брайан Мвендва в том, что он на протяжении трех лет выдавал себя за адвоката. Об этом пишет African News Agency.

Представители кенийской правовой системы находятся в замешательстве после того, как было обнаружено, что фальшивый адвокат выиграл 26 дел. Брайан Мвенда Нджаги не был зарегистрированным членом юридического общества и не имел юридической квалификации. В течение трех лет он выдававший себя за адвоката и вел дела у судей Высокого суда, магистратов и судей Апелляционного суда. До своего ареста он выиграл все 26 дел.

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"Карточный домик" Нджаги рухнул, когда он представлял интересы бывшего лидера Mungiki Майны Нженги. Вирусная видеозапись его выступления в зале суда получила широкое распространение в социальных сетях, что заставило Юридическое общество Кении (Law Society of Kenya, LSK) провести расследование.

Позже стало понятно, что мужчина не является зарегистрированным членом общества и не имеет юридической квалификации. Теперь ему грозит арест и вопросы о том, как ему удавалось так долго заниматься юридической практикой и не быть замеченным.

Арест Нджаги вызвал серьезные сомнения в честности кенийской правовой системы. Люди хотят знать, как ему удавалось так долго заниматься юридической практикой, оставаясь незамеченным и какие меры предосторожности приняты для того, чтобы подобное не повторилось.

"Нам стало известно, что г-н Брайан Мвенда действует в нашем юридическом сообществе под ложной личиной, ложно представляясь адвокатом. Филиал хотел бы уведомить всех членов общества и общественность о том, что Брайан Мвенда Нджаги не является адвокатом Высокого суда Кении, по данным Общества, и не является членом Филиала", — говорится в заявлении LSK.

Мужчина три года работал адвокатом без диплома Фото: LSK Nairobi Branch

Издание отмечает, что Брайан Мвенда смог оспорить 26 дел перед судьями Высокого суда, магистратами и судьями Апелляционного суда и выиграть все из них. В связи с этим возникает ряд серьезных вопросов о состоянии правовой системы в Кении. Адвокаты подозревают, что он мог заниматься неэтичным или даже мошенническим поведением. Например, Брайан мог подкупать судей или свидетелей. Он также мог сфабриковать доказательства или подделать судебные документы.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионер в знак протеста решил продать выбоину на дороге. Мужчина не получил ни одной заявки, но утверждает, что в какой-то момент за предложением наблюдали 500 человек. Он давно призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами.

Также стало известно, что мужчина, обвиняемый в похищении телеведущей, не выходил из дома из-за лишнего веса. Подозреваемый в 2018 году выступил с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг. Он выпивал в среднем 36 пинт колы в неделю и налегал на нездоровую пищу. Суд подтвердил, что мужчина владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить телеведущую.