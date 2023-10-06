Мужчина, обвиняемый в похищении телеведущей, не выходил из дома из-за лишнего веса (фото)

Подозреваемый в 2018 году выступил с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг. Он выпивал в среднем 36 пинт колы в неделю и налегал на нездоровую пищу. Суд подтвердил, что мужчина владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить телеведущую.

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В Великобритании бывший работник пиццерии, который не мог выйти из собственного дома, так как весил слишком много, был обвинен и назван по имени в связи с предполагаемым заговором с целью похищения телеведущей Холли Уиллоби. Об этом пишет Metro.

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36-летний Гэвин Пламб из Харлоу, Эссекс (Англия), был арестован в среду и обвинен в подстрекательстве к убийству и подстрекательстве к похищению. Как сообщается, лондонский дом Холли находится под охраной полиции, а Пламб предстанет перед магистратским судом Челмсфорда сегодня. Во время суда стало известно, что подозреваемый владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить 42-летнего телеведущую.

Сообщается, что подозреваемый не знаком с потенциальной жертвой. Ведущая программы "This Morning" Холли получила информацию о предполагаемом заговоре с целью похищения и в связи с этим была исключена из программы ITV. Как сообщается, полиция предупредила продюсеров за несколько минут до того, как Холли должна была выйти в эфир.

Рядом с домом Холли круглосуточно дежурит полицейский Фото: Splash News

Мужчина, которому предъявлены обвинения в предполагаемом плане похищения и убийства Холли Уиллоби был бывшим работником Pizza Hut. Он весил 222 кг и уволился с работы именно из-за своего веса. Звезда, как говорят, "в смятении", и в ее доме круглосуточно дежурит полицейский.

"Это было чрезвычайно быстрое расследование, многие наши сотрудники и национальные партнеры работали в течение ночи, чтобы добиться предъявления обвинений. Обеспечение безопасности любой жертвы имеет первостепенное значение, и мы будем продолжать уделять этому приоритетное внимание в ходе расследования", — рассказал суперинтендант Тим Таббс из полиции Эссекса.

Мужчина был бывшим работником Pizza Hut Фото: Daily Mail

По данным MailOnline, Пламб в 2018 году выступил на BBC с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг, выпивая в среднем 36 пинт колы в неделю и налегая на нездоровую пищу. В его LinkedIn утверждается, что до 2012 года он год работал в Pizza Hut помощником на кухне, но был вынужден уволиться, так как не мог больше покидать свою квартиру, а с 2014 года не выходил на улицу в течение четырех лет. Соседи рассказали изданию, что Пламб выходил из квартиры только для того, чтобы сходить к общему мусорному баку, а недавно начал брать уроки вождения.

После ареста Пламба соседи подтвердили журналистам, что он по-прежнему страдает от избыточного веса.

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