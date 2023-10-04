Необычный вкус: скрытая камера возможно спасла мужчине жизнь во время развода (фото)

Женщина долгое время пыталась навредить здоровью своего мужа. Мужчина начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.

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39-летняя Мелоди Феликано Джонсон содержится под стражей в Тасконе, штат Аризона (США), после того, как в прошлом месяце ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Она обвиняется в попытке отравить своего мужа Роби Джонсона, военнослужащего ВВС США, когда они проходили через развод. Об этом пишет Digital Camera World.

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Сумма залога составляет 250 тысяч долларов.

Следствие подозревает, что первая попытка убийства была предпринята в марте 2023 года, когда летчик находился в Германии. Женщина хотела отравить кофе своего мужа. Согласно описанию правоохранительных органов штата Аризона, вкус кофе вызвал у мужчины подозрения, и он приобрел химические тест-полоски (обычно используемые для проверки уровня хлора в бассейне) и проверил свою кофемашину и воду из-под крана. Проточная вода была в норме, а в кофейнике обнаружилось высокое содержание хлора.

Мелоди наливает отбеливатель в контейнер Фото: Pima County Sheriff's Office

В мае 2023 года Роби установил скрытую камеру. По его словам, он знал, что Мелоди подготавливает кофейник ночью, так что утром ему достаточно включить его, чтобы сделать себе кофе. После установки камер он перестал пить этот напиток, но делал вид, что все еще наслаждается его вкусом.

Так продолжалось до тех пор, пока американец не был переведен на базу ВВС Дэвис Монтан в США, где он снова установил камеру во временном помещении, в котором их разместили. Он отнес видеозапись в полицию и подал заявление, но полицейские сочли, что на ней недостаточно видно, чтобы расследовать это дело.

Сумма залога составляет 250 тысяч долларов Фото: Pima County Sheriff's Office

Не останавливаясь в своем стремлении к справедливости, Роби приобрел дополнительные камеры, похожие на пожарную сигнализацию, прикрепленную к потолку. С их помощью ему удалось зафиксировать, как Мелоди идет в прачечную, наливает отбеливатель в контейнер, подходит к кофеварке и заливает его. Он еще раз обратился к сотрудникам полиции, которые, увидев запись, немедленно арестовали его жену.

Женщина пока не признала себя виновной, а ее адвокат не сделал никакого заявления, но эта печальная история, по крайней мере, показывает, насколько эффективными могут быть доказательства, полученные с помощью скрытых камер.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик. Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.