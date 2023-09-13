Полиция оцепила улицу: шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак (фото)

Сотрудники полиции начали обыскивать мусорные контейнеры, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.

Related video

В Великобритании полиция нагрянула на место "кровавого преступления" в Уилтшире в начале этой недели. Однако вместо убитого человека они нашли поддельный части тела в мусорном баке. Об этом пишет Daily Star.

Виновный, который остался неизвестным, рассказал полицейским, что это была "шутка, вышедшая из-под контроля". Он оставил поддельные окровавленные части тела свисать из соседского мусорного бака.

Важно

"Боюсь возвращаться домой": британка увидела в своей постели незнакомого мужчину (фото)

Полицейские прибыли на место преступления в городе Девайзес (графство Уилтшир) после звонка обеспокоенного жителя в 16.30 во вторник, 12 сентября.

Когда они начали обыскивать мусорные контейнеры, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался. Офицеры обнаружили пластиковые конечности и подтвердили, что они были поддельными.

"Я положил их в мусорный бак нашего соседа, они торчали наружу. Это очень хорошие конечности, они действительно выглядят реалистично. Я положил их в пакет, чтобы их не было видно. Это просто розыгрыш, который вышел из-под контроля", — рассказал после инцидента преступник

Шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак соседа Шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак соседа

Это не первый случай когда сотрудники полиции "купились на розыгрыш". В 2015 году джедай, персонаж Mortal Kombat и охранник корпорации Umbrella из Resident Evil обеспокоили правоохранителей, которые оцепили улицу в городе Райле (Северный Уэльс).

Троица любителей костюмированных игр фотографировалась в палисаднике перед домом, когда полицейские в полном обмундировании прибыли на место, получив сообщение о подозрительном поведении трех мужчин, размахивающих, как предполагается, огнестрельным оружием.

Позже стало известно, что это был пластиковый пистолет, который был вдвое меньше настоящего.

Ранее Фокус сообщал, что женщину арестовали за получение зарплаты сразу на 16 работах. Мошенница устраивалась в одну из компаний и делала фотографии на собеседовании. Затем она отправляла их в чат на своем нынешнем месте работы, показывая, что встречается с новыми клиентами.

Также стало известно, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.