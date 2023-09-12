Заработала на виллу: женщину арестовали за получение зарплаты сразу на 16 работах

Мошенница устраивалась на работу в одну из компаний и делала фотографии на собеседовании. Затем она отправляла их в чат на своем нынешнем месте работы, показывая, что встречается с новыми клиентами.

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Недавно в Китае была арестована женщина, которая вместе со своим мужем занималась мошенничеством, связанным с заработком, в ходе которого она одновременно работала на 16 работах и получала зарплату. Об этом пишет Next Shark.

Женщина, назвавшаяся псевдонимом Гуань Юэ, была арестована во время собеседования в провинции Ханчжоу. Вместе со своим мужем Чэнь Цянем, которого обвиняют в том, что он подыскивал другие возможности, супруги за три года сколотили состояние, достаточное для покупки виллы в Баошане (Шанхай).

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Как ей это удалось

В отчетах местной полиции утверждается, что Гуань устраивалась на работу в одну из компаний, делала фотографии на собеседовании, а затем отправляла их в чат на своем нынешнем месте работы, показывая, что встречается с новыми клиентами.

Для поддержания порядка она, как правило, записывала на бумаге все важные детали: дату поступления на работу, должность в компании, номера зарплатных карт. По имеющимся данным, в один из моментов трехлетней мошеннической деятельности китаянка одновременно "работала" в 16 компаниях.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

В центре внимания

Аналогичный случай был зафиксирован в начале этого года, после того как в январе глава компании, занимающейся интернет-технологиями, Лю Цзянь обратил внимание полиции на мошенничество с зарплатой. Директор рассказал властям, что в октябре 2022 года он нанял 8 человек, которые могли похвастаться впечатляющим резюме и большим опытом работы в крупных компаниях. Основной руководитель группы получал ежемесячную зарплату в размере 20 000 юаней (около 2740 долларов), в то время как остальные получали лишь половину этой суммы.

Раскрытие мошенничества

Лю решил уволить нанятых сотрудников после того, как через три месяца работы они не дали положительных результатов. После увольнения один из сотрудников случайно прислал фотографию в качестве подтверждения увольнения из другой компании, что якобы свидетельствовало о том, что он работал на двух работах одновременно.

8 марта полиция Пудуна в Ханчжоу арестовала 53 человека, включая сотрудника, о котором сообщил Лю. Общая сумма финансового ущерба, нанесенного мошенниками, составила около 50 млн юаней (примерно 6,8 млн долларов).

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