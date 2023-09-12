"Боюсь возвращаться домой": британка увидела в своей постели незнакомого мужчину (фото)

Позднее женщина получила сообщение от этого мужчины в Facebook, в котором он поблагодарил ее за возможность поспать. Молодая мама волнуется, что он может вернуться в любой момент.

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В Великобритании незнакомец, покрытый кровью, напугал 22-летнюю Кейтлин Салливан, которая отказывается возвращаться в свой дом, после того как он вздремнул в ее постели. Об этом пишет Daily Star.

Молодая мама из Шотландии пришла в ужас после того, как увидела запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как таинственный злоумышленник засыпает на ее кровати. Устройство начало вибрировать после того, как было зафиксировано движение в комнате, когда она находилась в гостях у подруги.

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Просматривая видеозапись, женщина увидела, что неизвестный мужчина вошел в комнату ее дома и задремал на кровати. После инцидента, произошедшего 31 августа около 07:45 утра, британка, которая работает сиделкой неполный рабочий день, вызвала полицию. Она встретила их у себя дома, но злоумышленник успел скрыться.

Позднее Кейтлин получила сообщение от этого мужчины в Facebook и опасается, что он может вернуться по ее адресу. Мужчина извинился за взлом и поблагодарил ее за то, что она позволила ему выспаться.

"Я не могла поверить своим глазам. Я была так потрясена, не знала, кто это. Мне было трудно поверить, что в моей постели лежит незнакомый мужчина. Я не понимаю, как он попал в мой дом. С тех пор я боюсь возвращаться домой. Теперь я не хочу находиться одна. Дело в том, что и я, и мой маленький сын спим в этой кровати. Если бы я была там, он бы, наверное, забрался в мою кровать и спал рядом со мной", — сказала она.

Неизвестный мужчина вошел в комнату чужого дома и задремал на кровати Фото: SWNS

Через день после этого шокирующего инцидента Кейтлин получила сообщение от мужчины, который сказал, что надеется на "встречу" с ней.

"Приношу Вам свои искренние извинения, я не очень хорошо себя чувствую. Спасибо, что позволили мне опустить голову на три часа, надеюсь, ничего страшного не произошло", — было написано в сообщении.

22-летняя Кейтлин Салливан волнуется, что мужчина может вернуться в любой момент Фото: SWNS

Молодую маму не впечатлила реакция сотрудников полиции, которые посоветовали женщине просто заблокировать его.

"Кто может сказать, что он не вернется. Он не был наказан за это, так что он может сделать это снова. Мои соседи сказали, что этот человек пытался проникнуть в мой дом накануне около 10 часов вечера, его видели кричащим и вопящим", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщину арестовали за получение зарплаты сразу на 16 работах. Мошенница устраивалась в одну из компаний и делала фотографии на собеседовании. Затем она отправляла их в чат на своем нынешнем месте работы, показывая, что встречается с новыми клиентами.

Также стало известно, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.