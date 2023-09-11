Вокруг только вода: британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега

Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.

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В Великобритании мужчина на несколько часов застрял в 100 метрах от берега после того, как вода быстро покрыла подъездную дорогу в северном Норфолке. Об этом пишет The Guardian.

Водитель микроавтобуса отправился из деревни Торнхэм по адресу, расположенному на болотах, но вскоре оказался в ловушке, так как быстро поднимающийся прилив поглотил подъездную дорогу.

Британец попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем. Ему пришлось пробыть там несколько часов, прежде чем прилив ослабел настолько, что водитель смог вернуться на материк.

За ситуацией внимательно следил местный фотограф, 66-летний Пол Стирман.

"Повезло, что вода не поднялась выше. Оказаться в такой ловушке очень легко, если люди не знают местности и не знакомы с приливами и отливами. В последнее время они были исключительно высокими, и на подъездных путях может показаться, что там безопасно и сухо, но прилив не займет много времени, чтобы отрезать часть городских болот от материка", — сказал он.

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