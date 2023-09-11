Навколо тільки вода: британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега

Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.

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У Великій Британії чоловік на кілька годин застряг за 100 метрів від берега після того, як вода швидко покрила під'їзну дорогу в північному Норфолку. Про це пише The Guardian.

Водій мікроавтобуса вирушив із села Торнхем за адресою, розташованою на болотах, але незабаром опинився в пастці, оскільки приплив, що швидко підіймався, поглинув під'їзну дорогу.

Британець спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм. Йому довелося пробути там кілька годин, перш ніж приплив ослаб настільки, що водій зміг повернутися на материк.

За ситуацією уважно стежив місцевий фотограф, 66-річний Пол Стірман.

"Пощастило, що вода не піднялася вище. Опинитися в такій пастці дуже легко, якщо люди не знають місцевості й не знайомі з припливами та відливами. Останнім часом вони були винятково високими, і на під'їзних шляхах може здатися, що там безпечно і сухо, але приплив не займе багато часу, щоб відрізати частину міських боліт від материка", — сказав він.

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