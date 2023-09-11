Освистували і кричали: туристка полізла з поцілунками до знаменитої статуї Русалоньки

Туристи продовжують неналежно поводитися, відвідуючи історичні пам'ятки. Жінка не зрозуміла, що вона зробила не так і почала просто сміятися.

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Американську туристку було засуджено за те, що вона залізла до статуї Русалоньки в Копенгагені (Данія) і стала поводитися занадто розкуто. Про це пише Metro.

19-річний Ділан Трінклер став свідком того, як жінка обіймала культову скульптуру, попри таблички, в яких сказано, що залазити до неї заборонено. На кадрах, знятих у суботу, видно, як американка, що сидить на основі статуї, треться об неї обличчям.

Навколо скульптури встановлено знаки, що забороняють торкатися до пам'ятника, і Ділан каже, що люди були незадоволені поведінкою цієї жінки.

"Там був натовп приблизно в 100 осіб, і всі дивилися на це в повному подиві. Данці говорили, що вона ображає національну спадщину і знецінює витвір мистецтва", — сказав він.

Скульптура щороку приваблює близько 1 млн відвідувачів Фото: Sky News

За словами Ділана, багато хто освистував і кричав жінці, щоб вона забиралася. Однак вона пішла далі й стала зображати близькість із бронзовим меморіалом.

"Вона почала вдавати, що цілується зі скульптурою, і люди були обурені. Вони запитували, навіщо туристка це робить. Казали, що це нешанобливо, але вона просто сміялася над цим. Коли американка спустилася, то підійшла до жінки, з якою була там, і почала її вітати та цілувати. Це було дуже дивно", — додав він.

Видання зазначає, що скульптура, презентована 1913 року, виконана з бронзи та граніту і розташована у воді на пірсі Лангеліні, недалеко від центру Копенгагена. Вона була подарована данським пивоваром Карлом Якобсеном місту і щорічно приваблює близько 1 млн відвідувачів. "Русалоньку" створено за мотивами знаменитої казки Ганса Крістіана Андерсена про русалоньку, яка відмовляється від усього, щоб з'єднатися з прекрасним принцом на суші.

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