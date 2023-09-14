Ехал на старом авто: пенсионера оштрафовали за то, что он "заблудился" в час пик (фото)

Мужчина заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту. Он проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за старой марки автомобиля.

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82-летний пенсионер Роджер Уоттс из Норвича умудрился заблудиться в Лондоне (Великобритания) и несколько часов пытался выбраться из столицы Англии, но случайно проехал через зону сверхнизких выбросов (ULEZ). Он был шокирован, получив штраф в размере 800 фунтов стерлингов (36 840 гривен). Об этом пишет Daily Star.

Мужчина ехал в Дорсет, когда его спутниковый навигатор по ошибке направил его в столицу.

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В итоге британец заблудился и несколько часов пытался вернуться к своему маршруту, забыв о том, что недавно расширенная зона сверхнизких выбросов (ULEZ) приведет к большим штрафам из-за его Seat Altea.

"Я не был в Лондоне с 70-х годов, поэтому, когда я заблудился, у меня просто не было опыта, чтобы выбраться. В итоге я проехал через зоны ULEZ", — сказал он.

Издание отмечает, что такая система была введена мэром Лондона Садиком Ханом для снижения уровня загрязнения воздуха и 29 августа этого года была распространена на все районы Лондона.

Мужчина проехал через зону сверхнизких выбросов и теперь ему надо оплатить большой штраф из-за его старой марки автомобиля Фото: SWNS

С водителей старых автомобилей взимается плата в размере 12,50 фунтов стерлингов в день, а за неуплату может быть наложен штраф в размере 180 фунтов стерлингов. Однако Уоттс, у которого в итоге ушло девять часов на то, что должно было занять четыре часа, заявил, что штраф был увеличен до £810 компанией Transport for London (TfL), поскольку он не оплатил его в течение льготного периода.

Он также утверждает, что в результате этой насыщенной поездки он израсходовал около 300 фунтов стерлингов на топливо и теперь беспокоится о своей платежеспособности.

"Мне сказали, что штрафы будут расти, так что это еще не конец. Единственное, что я могу сделать, — это попытаться получить какую-то помощь, поэтому я обратился в Citizen's Advice, где мне дали контактные данные юридической группы. Это очень напрягает, поскольку я не могу собрать необходимую для оплаты сумму денег, и это отнимает у меня много времени. Однако я собираюсь бороться до конца — эти крупные компании полагают, что никто не может их тронуть, — но им придется пройти этот путь до конца", — заявил пенсионер

Ранее Фокус писал, что британец застрял в фургоне в 100 метрах от берега. Водитель микроавтобуса попытался укрыться на единственном оставшемся сухом участке земли рядом с сараем.

Также стало известно, что мужчина катался по городу с огромным быком внутри. Зрелище напугало автомобилистов. Люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.