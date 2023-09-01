Переделал машину: мужчина катался по городу с огромным быком внутри (видео)

Зрелище напугало автомобилистов. Люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.

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В США полиция остановила автомобиль, на пассажирском сиденье которого владелец вез огромного африканского быка. Об этом пишет UPI.

Полиция штата Небраска рассказала о столкновении с необычной легковушкой, которая была переоборудована таким образом, чтобы бык породы ватусси мог ехать "сидя рядом с водителем".

О перевозке животного в правоохранительные органы сообщили местные жители.

"Офицеры получили звонок о том, что в город въезжает машина, в котором сидит бык. Они подумали, что это будет теленок, что-то маленькое или что-то, что действительно может поместиться в машину", — сказал капитан полиции Чад Рейман в интервью News Channel Nebraska.

О перевозке животного в правоохранительные органы сообщили местные жители Фото: Newsflash

Однако сотрудники полиции были потрясены, обнаружив, что на пассажирском сиденье модифицированного автомобиля едет огромный бык породы ватусси.

"Офицер выписал ему несколько предупреждений. Он решил выписать ему предупреждение и попросить забрать животное домой и покинуть город", — сказал капитан полиции.

Владельцем быка оказался местный житель Ли Мейер, ему выписано предупреждение. Полицейские потребовали, чтобы мужчина немедленно покинул оживленную магистраль. Издание отмечает, что Ли Мейер уже не раз был замечен на дорогах города вместе с быком по кличке Хауди Дуди.

Видео, снятое удивленным зрителем, который увидел Мейера за рулем модифицированного автомобиля с быком внутри, стало вирусным еще в 2018 году.

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