В Украине осудили волонтера, который уклонился от мобилизации из-за страха за свою жизнь

Мужчина объяснил, что хочет создать семью. Суд не принял его раскаяние.

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В Волынской области осудили волонтера, который отказался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда от 20 ноября.

Уроженец села Зверев, имя которого неизвестно, работает водителем и занимается волонтерской деятельностью. Он является военнообязанным и состоит на учете. 25 июля мужчина был признан ВВК годным к службе и получил повестку о призыве. Уже 27 июля он должен был появиться в пункте сбора.

Однако волонтер уклонился от призыва по мобилизации и не прибыл в назначенное время на место, откуда его должны были отправить в воинскую часть. На суде он признал, что сделал это сознательно, потому что волнуется за свою жизнь и хочет создать семью.

Подсудимый признал свою вину, но во время заседания подтвердил, что до сих пор не намерен служить. Поэтому суд не принял его раскаяние, отметив, что мужчина не имеет желания исправляться.

"Наличие волонтерского удостоверения не может свидетельствовать о существенном снижении общественной опасности деяния", — подчеркнуто в приговоре.

Украинца признали виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

Напомним, также в Украине осудили бывшего полицейского из Балаклеи, который охранял объекты для российских оккупантов. На суде он заявил, что не помнит, "что он подписывал и когда".

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