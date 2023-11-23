Пытался сжечь военкоматы: в России приговорили к 6 годам колонии школьника, — СМИ

Два неудачных поджога военкоматов в РФ квалифицировали как "попытку теракта". Парень рассказал, что хотел "что-то сделать", чтобы повлиять на войну в Украине.

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В России осудили 17-летнего школьника Егора Балазейкина за попытки поджога двух военкоматов. Он проведет шесть лет в воспитательной колонии. Деталями поделились в "Север.Реалии".

Парень прождал свой приговор девять месяцев в СИЗО. Сторона обвинения отмечала, что он должен был понимать последствия своих действий — здание могло сгореть, а дежурный в нем мог погибнуть.

Балазейкин признал, что подошел к военкомату и бросил в здание бутылкой с зажигательной смесью. Он рассказал, что сначала поддерживал войну в Украине, но впоследствии его отношение к событиям изменилось.

"Я пришел к выводу, что с ВС РФ на территории Украины согласиться не могу. Поэтому я начал разговаривать с людьми с целью освещения информации о СВО (так в России называют войну в Украине — ред.). Я понял, что разговоры бесполезны, и решил, что надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию. И пришел к мысли поджога военкомата", — сказал школьник.

Парень поделился, что также на его позицию повлияла смерть дяди. Россиянин погиб на территории Украины в 2022 году. Прокурор на это ответил, что парень "своими действиями дядю предал".

Балазейкина задержали еще в конце февраля. Сначала его обвинили в хулиганстве, но позже переквалифицировали дело на попытку террористического акта. По данным следствия, он пытался поджечь военкоматы в Кировске и Санкт-Петербурге.

Школьник жаловался, что к нему приходили сотрудники ФСБ. Силовики угрожали парню, что изобьют, изнасилуют или отправят в психбольницу его. Кроме того, во время пребывания в изоляторе у Балазейкина обострился аутоиммунный гепатит.

Напомним, ночью на 23 ноября в Подмосковье прогремел взрыв и пропал свет сразу в нескольких населенных пунктах.

В России молодые люди избили мужчину в маршрутке из-за цвета его кожи. Позже один из нападавших записал видео с извинениями, в котором объяснил инцидент тем, что много выпил.