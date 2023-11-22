"Будни денацификаторов": житель Твери избил темнокожего мужчину в автобусе, – соцсети (видео)

Пострадавший утверждает, что причиной нападения стала "расовая ненависть". Сам обидчик утверждает, что "он не расист", а просто был пьян.

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В Российской Федерации, в городе Тверь, молодые люди избили темнокожего пассажира автобуса. Об этом написал Telegram-канал "Осторожно: Тверь".

Авторы канала сообщили, что в маршрутке №30 неизвестные избили мужчину за цвет кожи. В Сети также было опубликовано соответствующее видео.

Житель Твери избил темнокожего пассажира автобуса Фото: Скриншот Житель Твери избил темнокожего пассажира автобуса Фото: Скриншот

Портал "МК в Твери" выяснил, что пострадавший является гражданином Республики Камерун. По данным издания, конфликт в маршрутке начался с того, что группа нетрезвых молодых парней решила сфотографироваться с иностранцем. После того как мужчина отказался позировать на фото и оттолкнул руку с телефоном, завязалась драка.

"У пострадавшего иностранца может быть установлен вред здоровью средней тяжести", — отметили журналисты.

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УМВД РФ по Тверской области в комментарии СМИ сообщило, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

По данным Telegram-канала NEXTA Live, сам пострадавший считает, что его избили из-за цвета кожи.

"Будни денацификаторов. Неизвестные избили темнокожего мужчину в автобусе в Твери. Пострадавший рассказал, что на него напали по причине расовой ненависти", — говорится в публикации.

Позже в сети появилось видео, на котором молодой человек со следами побоев на лице приносит свои извинения гражданину Камеруна. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Я, короче, не расист. Ты извини, черным не хотел тебя называть, был пьян, не обессудь. Я искренье извиняюсь, обнимаю", — сказал парень.

Учасник драки извинился перед мужчиной из Камеруна

Напомним, 2 ноября главный раввин Российской Федерации Берл Лазар прокомментировал антисемитские инциденты в Махачкале. Он отметил, что эти события "вызывают шок" и призвал к прекращению "пропаганды ненависти" в России.

Ранее, 27 сентября, аналитики ISW констатировали, что межэтнические конфликты, вероятно, способствуют расколу между частями 42-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации, который воюет на Запорожском направлении.