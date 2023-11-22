"Будні денацифікаторів": житель Твері побив темношкірого чоловіка в автобусі, — соцмережі (відео)
Потерпілий стверджує, що причиною нападу стала "расова ненависть". Сам кривдник стверджує, що "він не расист", а просто був п'яний.
У Російській Федерації, у місті Твер, молоді люди побили темношкірого пасажира автобуса. Про це написав Telegram-канал "Осторожно: Тверь".
Автори каналу повідомили, що в маршрутці №30 невідомі побили чоловіка за колір шкіри. У Мережі також було опубліковано відповідне відео.
Портал "МК в Твери" з'ясував, що потерпілий є громадянином Республіки Камерун. За даними видання, конфлікт у маршрутці почався з того, що група нетверезих молодих хлопців вирішила сфотографуватися з іноземцем. Після того як чоловік відмовився позувати на фото і відштовхнув руку з телефоном, зав'язалася бійка.
"У потерпілого іноземця може бути встановлена шкода здоров'ю середньої тяжкості", — зазначили журналісти.
УМВС РФ у Тверській області в коментарі ЗМІ повідомило, що за фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею 116 КК РФ "Побої".
За даними Telegram-каналу NEXTA Live, сам потерпілий вважає, що його побили через колір шкіри.
"Будні денацифікаторів. Невідомі побили темношкірого чоловіка в автобусі в Твері. Потерпілий розповів, що на нього напали через расову ненависть", — ідеться в публікації.
Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому молодий чоловік зі слідами побоїв на обличчі перепрошує громадянина Камеруну. Свій вчинок він пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Я, коротше, не расист. Ти вибач, чорним не хотів тебе називати, був п'яний, не засуджуй. Я щиро вибачаюся, обіймаю", — сказав хлопець.
Нагадаємо, 2 листопада головний рабин Російської Федерації Берл Лазар прокоментував антисемітські інциденти в Махачкалі. Він зазначив, що ці події "викликають шок" і закликав до припинення "пропаганди ненависті" в Росії.
Раніше, 27 вересня, аналітики ISW констатували, що міжетнічні конфлікти, ймовірно, сприяють розколу між частинами 42-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації, який воює на Запорізькому напрямку.