"Погано буде всім": головний рабин РФ висловився про заворушення в Дагестані

Берл Лазар заявив, що події в аеропорту Махачкали і реакція на них на Кавказі "викликають шок". За його словами, необхідно зупинити "пропаганду ненависті" в Росії.

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Головний рабин Російської Федерації Берл Лазар прокоментував протести в Махачкалі, зазначивши, що чекає пояснень від влади, правоохоронців і місцевих релігійних лідерів. Про це пише російське видання "РБК" 1 листопада.

Рабин зазначив, що учасники заворушень в аеропорту Дагестану "розносили все навколо", а також кидалися камінням в автобуси і співробітників поліції. Він підкреслив, що жертвами могли стати жінки і діти, які прибули з Ізраїлю.

Берл Лазар заявив, що згадані події "викликають шок" і закликав до припинення "пропаганди ненависті" в Росії. Він також висловив стурбованість взаємодією різних народів, які проживають на території РФ.

"Якщо, не дай Боже, зараз ці відносини будуть підірвані, погано буде всім", — сказав релігійний лідер.

Він наголосив, що заворушення в аеропорту не були поодиноким випадком, і нагадав, що протестувальники також атакували єврейський культурний центр і готель, у якому, за чутками, зупинився ізраїльський громадянин. Він зазначив, що чекає пояснень від влади, народу і старійшин-аксакалів.

"А відповіді немає. Навіть вибачень немає ні від кого на Кавказі", — констатував рабин.

Заворушення в Дагестані: що відомо

Нагадаємо, 29 жовтня жителі Дагестану почали штурмувати аеропорт через рейс Red Wings, який мав прилетіти з Ізраїлю. Люди зібралися на території аеропорту з плакатами: "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" і "Ми проти єврейських біженців".

Пізніше, 31 жовтня, стало відомо, що пасажирів рейсу Тель-Авів — Махачкала, яких в аеропорту "Уйташ" зустрів натовп із палестинськими прапорами та антисемітськими гаслами, довелося евакуювати на вертольотах.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що за організацією подій у Махачкалі нібито стоїть Україна і західні спецслужби. За його словами, ситуацію на Близькому Сході та інші конфлікти у світі нібито намагаються використати проти Росії.

Зі свого боку патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) назвав протести в Махачкалі спробою посварити російських мусульман та іудеїв.