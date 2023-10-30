"Щоб посіяти ненависть": Путін заявив про "причетність" України до бунту в Дагестані (відео)

За словами російського президента, заворушення в аеропорту Махачкали інспіровані через соціальні мережі на території України, а західні спецслужби нібито беруть у цьому участь.

Related video

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що за організацією подій у Махачкалі нібито стоїть Україна і західні спецслужби. Про це він заявив під час великої наради, яка пов'язана з бунтом в аеропорту Дагестану, передає "Радіо Sputnik" 30 жовтня.

За його словами, ситуацію на Близькому Сході та інші конфлікти у світі нібито намагаються використати проти Росії, щоб дестабілізувати і розколоти російське суспільство. Для цього, він вважає, і застосовуються різні провокації.

"Повторю, ті, хто стоїть за конфліктом на Близькому Сході, іншими регіональними кризами, використовуватимуть їхні руйнівні наслідки для того, щоб посіяти ненависть, зіштовхнути людей по всьому світу. У цьому справжня, корислива мета", — заявив Володимир Путін.

Щодо подій у Махачкалі, то російський президент переконаний, щоб вони нібито інспіровані через соціальні мережі в Україні і західні спецслужби беруть у цьому активну участь.

Усім тим, хто так переживає за громадян Ізраїлю, у Кремлі порадили спочатку провести розслідування про "діяльність спецслужб в Україні".

"Непогано було б тим, хто так піклується нібито про громадян Ізраїлю, провести розслідування, чим займаються їхні спецслужби в Україні, якщо вони намагаються інспірувати погроми в Росії. Морок та й годі, по-іншому сказати неможливо", — продовжив Володимир Путін.

Окрему увагу було приділено роботі глав російських регіонів, керівників правоохоронних органів і спеціальних служб. Російський президент закликав їх твердо і своєчасно діяти в питаннях, де йдеться про захист конституційного ладу, прав і свобод людей, а також міжнаціональної та міжрелігійної злагоди.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що патріарх Кирило побачив у заворушеннях у Дагестані втручання невідомих "сил". Він висловив підтримку лідерам ісламу, які закликали припинити заворушення і заявив, що немає моральних виправдань тим, хто планував напад на людей, які прибули в Дагестан.