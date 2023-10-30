"Чтобы посеять ненависть": Путин заявил о "причастности" Украины к бунту в Дагестане (видео)

По словам российского президента, беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирированы через социальные сети на территории Украины, а западные спецслужбы якобы принимают в этом участие.

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Президент России Владимир Путин убежден, что за организацией событий в Махачкале якобы стоит Украина и западные спецслужбы. Об этом он заявил во время большого совещания, которое связано с бунтом в аэропорту Дагестана, передает "Радио Sputnik" 30 октября.

По его словам, ситуацию на Ближнем Востоке и другие конфликты в мире якобы пытаются использовать против России, чтобы дестабилизировать и расколоть российское общество. Для этого, он считает, и применяются различные провокации.

"Повторю, те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная, корыстная цель", — заявил Владимир Путин.

Что касается событий в Махачкале, то российский президент убежден, чтобы они якобы инспирированы через социальные сети в Украине и западные спецслужбы принимают в этом активное участие.

Всем тем, кто так переживает за граждан Израиля, в Кремле посоветовали сначала провести расследование о "деятельности спецслужб в Украине".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы в Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрак да и только, по-другому сказать невозможно", — продолжил Владимир Путин.

Отдельное внимание было уделено работе глав российских регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб. Российский президент призвал их твердо и своевременно действовать в вопросах, где речь идет о защите конституционного строя, прав и свобод людей, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

Напомним, 30 октября сообщалось, что патриарх Кирилл узрел в беспорядках в Дагестане вмешательство неизвестных "сил". Он выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки и заявил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на людей, прибывших в Дагестан.