Патриарх Кирилл узрел в беспорядках в Дагестане вмешательство неизвестных "сил"

Патриарх выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки и заявил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на людей, прибывших в Дагестан.

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Патриарх российской православной церкви Кирилл (Гундяев) отреагировал на протесты в Махачкале и назвал это попыткой рассорить российских мусульман и иудеев. Заявление Кирилла обнародовали на его сайте 30 октября.

"Расцениваю случившееся как попытку посеять раздор между мусульманами и иудеями России, которые на протяжении веков поддерживают добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за то, что происходит на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

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Патриарх выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки.

"Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, которые не гнушаются ничем, чтобы вызвать проблемы в нашей стране. И в этих событиях мы видим попытку перенести это чужое противостояние на нашу землю", — написал он.

Напомним, что 29 октября полторы тысячи дагестанцев напали на самолет, который прилетел из Израиля. В нем находились четверо израильтян. Нападавшие успели разгромить аэропорт. Губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что погром устроили "украинские националисты".

Ранее сообщалось, что в Израиле прокомментировали события, которые произошли в международном аэропорту Махачкалы. В Министерстве иностранных дел выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, которые могли прибыть в Россию.