Беспорядки в Дагестане: в РФ обвиняют украинцев в нападении на аэропорт (фото, видео)

Российские власти уверяют, что к попытке еврейского погрома причастен оппозиционный политик Илья Пономарев. Бывший депутат Госдумы отрицает эти обвинения и напомнил, что устраивал антимобилизационные митинги осенью 2022 года.

Related video

В ночь на 30 октября полторы тысячи дагестанцев напали на самолет из Израиля, в котором находилось четверо израильтян. Нападавшие успели разгромить аэропорт в Махачкале, пока их начали задерживать полицейские. Губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что погром устроили "украинские националисты". Заявление российского чиновника опубликовало агентство "РИА Новости".

Важно

Попытки нанести вред гражданам: в Иерусалиме отреагировали на столкновения в Дагестане

По словам Меликова, в Дагестане неизвестные злоумышленники "раздувают межнациональную рознь", при этом используя "запрещенные приемы". Руководили "межконфессиональными проблемы" люди из-за рубежа, которых россиянин назвал "предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас, традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет".

Главный подозреваемый, по мнению губернатора, — это паблик "Утро Дагестана", сообщивший о "беженцах из Израиля", которые должны были прибыть в Дагестан 29-30 октября. К паблику в прошлом был причастен проукраинский политик Илья Пономарев, при поддержке которого в Силах обороны создали несколько подразделений с российскими добровольцами.

Отметим, сейчас Илья Пономарев отрицает любую причастность к паблику и к беспорядкам в Дагестане. При этом он признал, что причастен к беспорядкам, которые произошли в этом регионе осенью 2022 года, когда там хотели протестовать против всеобщей мобилизации: "Мы подняли полноценное народное вооруженное восстание и остановили на тот момент мобилизацию. Власть отступила".

Однако на этот раз событиями в Махачкале политик не занимался: "После этого коллеги ушли в свободное плавание. И я лично "Утро Дагестана" не читаю".

Пономарев о событиях в Дагестане Фото: Скриншот

Беспорядки в Дагестане: детали

Информация об угрозе погрома в Махачкале появилась в сети вечером 29 октября. В дагестанских пабликах сначала публиковали предупреждение о том, что в аэропорту приземлится самолет с израильтянами и призывы "встретить" этот самолет. Позже, как сообщали неправительственные СМИ, в местную полицию якобы позвонила жительница Москвы, которая предложила обратить внимание на события.

В аэропорт сперва прибыло небольшое подразделение полиции — на тот момент там было около пяти сотен нападавших. Вскоре количество дагестанцев, протестовавших против израильтян, выросло до 1500 человек. Они прорвались на взлетную полосу — на кадрах с места событий видно, как стая мужчин, держа палестинские флаги, несется к самолету.

Журналисты сообщили, что целью нападавших был самолет Red Wings из Тель-Авива. На борту было 50 человек, из них — четверо граждан Израиля.

Отметим, в росСМИ подытожили события в Махачкале. В частности указали, что в результате разгона погромщиков пострадало около 20 человек — полицейские и дагестанцы, из них двое — в больнице в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — девять российских правоохранителей. Причем травму головы получил командир полка Анвер Маллакурбанов.

Пока нет официальных комментариев пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Молчит также Владимир Путин и другие кремлевские чиновники.

Следственный комитет РФ в 8:15 30 октября опубликовал сообщение о ситуации в Махачкале — "открыли уголовное производство по массовым беспорядкам в Дагестане".

Напоминаем, в ночь на 30 октября ВС РФ атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136, которые направлялись в Одесскую и Хмельницкую области. Около 9:00 прогремели взрывы под Одессой: возможен удар ракетами "Оникс".