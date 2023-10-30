Заворушення у Дагестані: у РФ звинувачують українців у нападі на аеропорт (фото, відео)

Російська влада запевняє, що до спроби єврейського погрому причетний опозиційний політик Ілля Пономарьов. Колишній депутат Держдуми заперечив ці звинувачення та нагадав, що влаштовував антимобілізаційні мітинги восени 2022 року.

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В ніч на 30 жовтня півтори тисячі дагестанців напали на літак з Ізраїлю, в якому перебувало четверо ізраїльтян. Нападники встигли розгромити аеропорт у Махачкалі, доки їх почали затримувати поліцейські. Губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що погром влаштували "українські націоналісти". Заяву російського чиновника опублікувало агентство "РИА Новости".

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Зі слів Мелікова, у Дагестані невідомі зловмисники "роздувають міжнаціональну ворожнечу", при цьому використовуючи "заборонені прийоми". Керували "міжконфесіональними проблеми" люди з-за кордону, яких росіянин назвав "зрадниками, бандерівцями, тими, хто ненавидить святі для нас, традиційні речі, якими ми живемо протягом багатьох років".

Головний підозрюваний, на думку губернатора, — це паблік "Ранок Дагестану", який повідомив про "біженців з Ізраїлю", які мали прибути в Дагестан 29-30 жовтня. До пабліку у минулому був причетний проукраїнський політик Ілля Пономарьов, за підтримки якого в Силах оборони створили кілька підрозділів з російськими добровольцями.

Зазначимо, наразі Ілля Пономарьов заперечив будь-яку причетність до пабліку та до зворушень в Дагестані. При цьому він визнав, що причетний до заворушень, які відбулись у цьому регіоні восени 2022 року, коли там хотіли протестувати проти загальної мобілізації: "Ми підняли повноцінне народне збройне повстання та зупинили на той момент мобілізацію. Влада відступила".

Однак цього разу подіями у Махачкалі політик не займався: "Після цього колеги пішли у вільне плавання. І я особисто "Ранок Дагестан не читаю".

Пономарьов щодо подій в Дагестані Фото: Скриншот

Заворушення у Дагестані: деталі

Інформація про загрозу погрому у Махачкалі з'явилась у мережі надвечір 29 жовтня. У дагестанських пабліках спершу публікували попередження про те, що в аеропорті приземлиться літак з ізраїльтянами та заклики "зустріти" цей літак. Пізніше, як повідомляли неурядові ЗМІ, в місцеву поліцію начебто зателефонувала жителька Москви, яка запропонувала звернути увагу на події.

До аеропорту спершу прибув невеликий підрозділ поліції — на той момент там було близько п'яти сотень нападників. Незабаром кількість дагестанців, які протестували проти ізраїльтян, зросла до 1500 осіб. Вони прорвались на злітну смугу — на кадрах з місця подій видно, як зграя чоловіків, тримаючи палестинські прапори, несеться до літака.

Журналісти повідомили, що ціллю нападників був літак Red Wings з Тель-Авіва. На борту було 50 осіб, з них — четверо громадян Ізраїлю.

Зазначимо, у росЗМІ підсумували події у Махачкалі. Зокрема вказали, що внаслідок розгону погромників постраждало близько 20 осіб — поліцейські та дагестанці, з них двоє — у лікарні у важкому стані. Серед постраждалих — дев'ятеро російських правоохоронців. При чому травму голови отримав командир полку Анвер Маллакурбанов.

Наразі немає офіційних коментарів прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Мовчить також Володимир Путін та інші кремлівські високопосадовці.

Слідчий комітет РФ о 8:15 30 жовтня опублікував повідомлення щодо ситуації в Махачкалі — "відкрили кримінальне провадження щодо масових заворушень у Дагестані".

Нагадуємо, в ніч на 30 жовтня ЗС РФ атакувала Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136, які прямували на Одещину та Хмельниччину. Близько 9:00 пролунали вибухи під Одесою: можливий удар ракетами "Онікс".