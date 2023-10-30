Використали авіаракети та Shahed: подробиці нічної атаки на Дніпропетровщині та Миколаївщині

Ракети Х-59 окупанти запускали з території окупованої Запорізької області, "шахеди" – з Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами-камікадзе та вдарили з артилерії по одній з громад. По Дніпропетровщині ЗС РФ випустили 2 керовані авіаційні ракети. Про це повідомляють голови ОВА — Віталій Кім та Сергій Лисак.

Атака на Миколаївщину

Вночі, 29 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА "Shahed-131/136". Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району Миколаївської області. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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Впродовж дня 29 жовтня та ночі 30 жовтня окупанти завдали ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади та за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину

За повідомленням Дніпропетровської ОВА, вночі 30 жовтня оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнала 5-поверхівка, приватний будинок та авто.

Також двічі за ніч окупанти обстрілювали місто Нікополь з важкої артилерії.

"На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених", — проінформував голова ОВА Сергій Лисак.

ППО збила 12 дронів та 2 керовані ракети

У ніч проти 30 жовтня 2023 року російські окупанти атакували територію України 12 ударними БпЛА типу "Shahed" та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59.

"Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ — РФ", — йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

У Повітряних силах зазначили, що сили ППО збили усі 12 ворожих дронів та усі випущені ракети.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 30 жовтня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про атаку безекіпажних катерів.

Раніше повідомлялося, що бійці НГУ за допомогою дронів-камікадзе ліквідували склад боєприпасів російських окупантів.