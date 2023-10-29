Змусили змінити плани: FPV-дрони зупинили наступ ЗС РФ (відео)

Російські військові втекли з місця вибуху, але деякі з окупантів загинули під час детонації арсеналу.

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Бійці Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України за допомогою дронів-камікадзе ліквідували склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Центру у Facebook у неділю, 29 жовтня.

На опублікованих кадрах показано роботу українських операторів безпілотних літальних апаратів. Їхньою ціллю стали будинки людей, які російські окупанти перетворили на склади. Там вони накопичували боєприпаси для майбутньої атаки на військових. Бійці Національної гвардії запустили одразу кілька FPV-дронів. Деякі з них пошкоджували дахи будівель, у яких зберігалися боєприпаси, а деякі залітали просто у вікна або двері покинутих мешканцями будинків. Військові ЗС РФ, які розташовувалися в приміщеннях або перебували біля них на вулиці, вдалися до втечі. Однак деякі з них усе ж загинули під час детонації арсеналу, яку спровокували дрони-камікадзе.

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"Ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV дронів змусила їх змінити план", — підписали військові відео.

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Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що ЗСУ зірвали наступ росіян на Красногорівку. Розгромили військових ЗС РФ бійці 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад разом зі 116-ю окремою бригадою територіальної оборони Полтавської області. У бою також взяли участь військові Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

А дещо раніше ми писали про те, яких втрат ЗС РФ завдали FPV-дрони. Здебільшого безпілотники-камікадзе використовували для знищення автомобільної та легкої броньованої техніки російських військ, але також було зафіксовано випадки ураження дорогої техніки, такої як танки та комплекси ППО. Найдорожчою зафіксованою втратою росіян за минулий місяць став комплекс ППО "Тор" вартістю $60 млн.