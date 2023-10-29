Заставили изменить планы: FPV-дроны остановили наступление ВС РФ (видео)

Российские военные сбежали с места взрыва, но некоторые из оккупантов погибли во время детонации арсенала.

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Бойцы Первого отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины с помощью дронов-камикадзе ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовали на официальной странице Центра в Facebook в воскресенье, 29 октября.

На опубликованных кадрах показана работа украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Их целью стали дома людей, которые российские оккупанты превратили в склады. Там они накапливали боеприпасы для будущей атаки на военных. Бойцы Национальной гвардии запустили сразу несколько FPV-дронов. Некоторые из них повреждали крыши зданий, в которых хранились боеприпасы, а некоторые — залетали прямо в окна или двери покинутых жителями домов. Военный ВС РФ, которые располагались в помещениях или находились возле них на улице, обратились в бегство. Однако некоторые из них все же погибли во время детонации арсенала, которую спровоцировали дроны-камикадзе.

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"Враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV дронов заставила их изменить план", — подписали военные видео.

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Напомним, 29 октября стало известно, что ВСУ сорвали наступление россиян на Красногоровку. Разгромили военных ВС РФ бойцы 31-й и 110-й отдельных механизированных бригад вместе с 116-й отдельной бригады территориальной обороны Полтавской области. В бою также приняли участие военные Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

А несколько ранее мы писали о том, какие потери ВС РФ принесли FPV-дроны. В основном беспилотники-камикадзе использовались для уничтожения автомобильной и легкой бронированной техники российских войск, но также были зафиксированы случаи поражения дорогой техники, таких как танки и комплексы ПВО. Самой дорогой зафиксированной потерей россиян за прошлый месяц стал комплекс ПВО "Тор" стоимостью $60 млн.