"Початок нової Росії": операція у Бєлгородській області надихнула росіян боротись, — Пономарьов

Російський опозиціонер впевнений, що 22 травня згодом стане національним святом у вільній країні. Він розповів, що на території РФ поширюється партизанський рух.

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Операція "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області є початком нової держави. Про це заявив в ефірі телемарафону колишній депутат Держдуми РФ та російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

"Перш за все, звичайно, це початок нової Росії, вільної Росії. І це був перший раз, коли над звільненою територією майорів біло-синьо-білий прапор", — сказав він.

Російський опозиціонер переконаний, що 22 травня народилася нова держава і ця дата в майбутньому стане національним святом. За його словами, після операції більше росіян наважилися долучитися до радикальної боротьби з режимом.

"Як психологічний наслідок цього ми зараз бачимо величезний наплив нових добровольців, які хочуть доєднатись до легіону "Свобода Росії", до "Російського добровольчого корпусу", і які доєднуватимуться до партизанського руху", — зазначив Пономарьов.

Політик розповів, що партизанський рух у країні-агресорці поширюється. Він повідомив, що тільки за 26 травня на території РФ сталося шість атак на різноманітні об’єкти — і військові, і цивільні. Ексдепутат пояснив, що окрім партизанських підрозділів ЛСР та РДК на території Росії діють ще чотири окремі мережі, які є повністю незалежними та були створені всередині країни.

"Два герої, які загинули в ході цієї операції, врятували життя багатьох українців і навіть багатьох росіян", — підкреслив Пономарьов.

На думку опозиціонера, Кремль не говорить про операцію у Бєлгородській області через небажання розповсюджувати по РФ інформацію про незахищені кордони та неконтрольовану ситуацію. Однак, за його словами, влада просуває через росіян за кордоном вигідні наративи про "неонацистів" та застосування іноземної зброї.

Журналісти запитали Пономарьова, як населення відреагувало на захід сил спротиву. Він розповів, що прихильники Володимира Путіна втекли, а ті, хто залишився, вичікували розвитку подій. В цілому ставлення він описав як позитивне.

"Ніхто не вводив в оману людей і не казав, як там окупанти в Херсоні, що ми тут назавжди", — підкреслив російський політик.

Нагадаємо, 26 травня командир легіону "Свобода Росії" із позивним "Цезар" заявив, що внаслідок операції у Бєлгородській області загинули двоє добровольців, ще 10 бійців отримали поранення. Співробітники ФСБ, за його словами, здавалися в полон без бою.

Також 26 травня у ЛСР поділились кадрами боїв у Бєлгородській області. Легіонери передали, що бійці ЗС РФ "панічно ховалися у посадках та під парканами".