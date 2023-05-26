"Драпали як зайці": російські добровольці розповіли, як ФСБшники здавалися в полон (відео)

За словами командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар", серед РДК та ЛСР загинули двоє людей, у той час як російські окупанти втратили до двох рот та 10 одиниць техніки.

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У ході операції у Бєлгородській області РФ російські добровольці взяли у полон представників ФСБ. Про це у п'ятницю, 26 травня, розповів командир Легіону "Свобода Росії" із позивним "Цезар" в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в ході операції загинули двоє добровольців, ще 10 бійців отримали поранення. При цьому втрати російських окупантів становили до двох рот. Добровольці знищили 10 одиниць техніки та захопили ще 5 одиниць.

"Цифра не остаточна, оскільки штурмові підрозділи вийшли з території Російської Федерації, наша артилерія та група БПЛА продовжує роботу в районі — пошук і знищення противника, його резервів, що підтягнулися", — розповів "Цезар".

Щодо полонених співробітників ФСБ, за словами командира ЛСР, вони здавалися без бою.

"Вони драпали як зайці й здавалися в полон", — додав він.

Нагадаємо, 26 травня Легіон "Свобода Росії" випустив перше відеозведення операції, проведеної в Бєлгородській області. Кадри були описані як приклад "слабкості та некомпетентності" російських військових.

У відповідь на заяви Міноборони РФ про знищення групи під Бєлгородом бійці РДК 24 травня спростували ці твердження, зазначивши також, що вони носять камуфляж "мультикам", а не "піксель".

Раніше, 22 травня в результаті операції, проведеної російськими добровольцями, село Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області було звільнено. Згідно з інформацією, поряд із селом Збройні сили РФ намагалися протистояти групі з приблизно 80 осіб, яка оперувала з двома танками та двома бронетранспортерами.