Втрат немає: РДК спростував заяви Міноборони РФ про знищення групи під Бєлгородом

Також в РДК прокоментували інформацію про втрати у живій силі. Було наголошено, що бійці підрозділу носять камуфляжний малюнок "мультикам", а не "піксель".

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"Російський добровольчий корпус" спростував офіційну інформацію російської влади про захоплення та знищення бронетехніки в Бєлгородській області, що належить бійцям РДК. Зокрема йдеться про десятки знищених бронемашин MaxxPro "особисто губернатором Гладковим", йдеться у Telegram від 24 травня.

На опублікованих кадрах видно військову техніку, позначену білими хрестами та написами РДК, що стоїть у лісосмузі.

Також у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу 23 травня було розміщено публікацію, з коментарями зведення Міноборони РФ, в якому говорилося, що в процесі контртерористичної операції підрозділи РДК та легіону "Свобода Росії" були заблоковані та розгромлені, а залишки відкинуті на територію України.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у Російського добровольчого корпусу втрат немає", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в РДК звернули увагу з приводу відомостей про втрати серед особового складу підрозділу. Було наголошено, що бійці корпусу носять камуфляжний малюнок "мультикам", а не "піксель".

"Щодо фото, що гуляють по мережі, вбитих "диверсантів" — наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", — додали в РДК.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які зайшли на територію Бєлгородської області, могли відійти ближче до кордону з Україною, але в той же час продовжують виконувати бойові завдання. Повідомляється, що російські сили могли їх відтіснити до селища Козинка.

На думку оглядачів агентства Reuters, вторгнення бійців РДК та ЛСР може змусити російське військове командування відвернути частину військ від лінії фронту в Україні. Експерти вважають, що попри позицію офіційного Києва, який заперечує причетність до дій диверсантів, їхні дії скоординовані із ЗСУ.