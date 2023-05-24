Операції в Бєлгородській області можуть змусити РФ вивести частину військ з фронту, – Reuters

Аналітики вважають, що українська армія хоче завдати декілька ударів, щоб розтягнути війська РФ й знайти прогалини в обороні.

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Вторгнення диверсантів в Бєлгородську область РФ може змусити Кремль відвернути війська від лінії фронту, бо Київ може завдати нові психологічні удари ворогу. Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що Київ заперечує будь-яку роль у діях в прикордонні РФ, майже напевно ці дії скоординовані із ЗСУ, вважають експерти. І Москва буде змушена реагувати на події.

"Українці намагаються відтягнути росіян у різні боки, щоб відкрити прогалини. Росіяни змушені посилати підкріплення", — заявив Ніл Мелвін, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб.

Зазначається, що вторгнення відбулося далеко від епіцентру бойових дій на сході України та близько 160 км від лінії фронту на півночі Харківської області. В РФ офіційно заявляють, що вони "розбили бойовиків", які зайшли у Бєлгородську область за допомогою бронетехніки. Вони заявляють про ліквідацію 70 "українських націоналістів", а решта нібито була відкинута назад в Україну.

Аналітики зазначають, що в "РДК" та легіон "Вільна Росія" входять різні особи, які налаштовані проти Кремля, від лібералів і анархістів до неонацистів.

Нагадаємо, 24 травня ЗМІ писали, що українські військові не брали участі у рейді на Бєлгородщину.

23 травня ЗМІ повідомляли, що події у Бєлгородській області це зухвала операція ГУР Міноборони України.