Операции в Белгородской области могут заставить РФ вывести часть войск с фронта, – Reuters

Аналитики считают, что украинская армия хочет нанести несколько ударов, чтобы растянуть войска РФ и найти пробелы в обороне.

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Вторжение диверсантов в Белгородскую область РФ может заставить Кремль отвлечь войска от линии фронта, потому что Киев может нанести новые психологические удары врагу. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что Киев отрицает какую-либо роль в действиях в приграничных РФ, почти наверняка эти действия скоординированы с ВСУ, считают эксперты. И Москва будет вынуждена реагировать на происходящее.

"Украинцы пытаются оттянуть россиян в разные стороны, чтобы создать пробелы. Россияне вынуждены посылать подкрепление", — заявил Нил Мелвин, аналитик Королевского института объединенных служб.

Вторжение произошло далеко от эпицентра боевых действий на востоке Украины и около 160 км от линии фронта на севере Харьковской области. В РФ официально заявляют, что они "разбили боевиков", зашедших в Белгородскую область с помощью бронетехники. Они заявляют о ликвидации 70 "украинских националистов", а остальные якобы были отброшены обратно в Украину.

Аналитики отмечают, что в "РДК" и легион "Свободная Россия" входят разные лица, настроенные против Кремля, от либералов и анархистов до неонацистов.

Напомним, 24 мая СМИ писали, что украинские военные не участвовали в рейде на Белгородщину.

23 мая СМИ сообщали, что события в Белгородской области – это дерзкая операция ГУР Минобороны Украины.