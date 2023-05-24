Украинские военные не принимали участие в рейде на Белгородскую область, — NYT

По словам журналистов, во время операции украинские силы в основном действовали только как силы поддержки, защищая границы на случай контратаки со стороны россиян.

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Украинские военные не принимали участие в спецоперации в Белгородской области РФ вместе с легионом "Свобода России" и "Русским добровольческим корпусом". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По словам журналистов, причастность украинских военных к операции не ясна. Так, РДК воюет под эгидой Украинского интернационального легиона, боевой силы, в состав которой входят подразделения, состоящие из американских и британских добровольцев, а также белорусов, грузин и других. Однако сам легион находится под контролем Вооруженных сил Украины и под командованием украинских офицеров.

Сообщается, что во время операции украинские силы в основном действовали только как силы поддержки, защищая границы на случай контратаки со стороны россиян. По словам чиновника, потери в частях, которые принимали участие в белгородской операции, были, но небольшие, чтобы говорить о том, что они потеряли боеспособность.

Также издание пишет, что несколько сотен россиян были отправлены на передовую, но украинские военные не разглашают, сколько именно россиян воюет на стороне Украины.

Напомним, что 22 мая бойцы легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области РФ. В российских СМИ сообщили о боях в регионе.

Как затем отметили американские аналитики, рейды РДК под Белгородом потрясли информпространство РФ. Появились мнения, что были призваны посеять панику в РФ перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. По мнению некоторых "военкоров", это подчеркивает слабость укреплений в районе границы.

Также журналисты The Times заявили, что события в Белгородской области это дерзкая операция ГУР Минобороны Украины. Целью событий в Белгородской области является вызвать хаос, демотивировать врага и отвлечь определенные силы ВС РФ, считают западные журналисты.