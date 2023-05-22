Взрывы и стрельба в Белгородской области: росСМИ сообщили о бое с ДРГ на границе (видео)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладвкова, в Новой Таволжанке дрон сбросил взрывное устройство. РосСМИ сообщают о перестрелке с применением военной техники на границе.

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В Белгородской области Российской Федерации сообщают о взрывах и перестрелке на границе. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет российское медиа SHOT.

Как утверждают журналисты, Вооруженные силы РФ якобы ведут бой c ДРГ на границе близ деревни Дроновка.

"С обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Работает ПВО", — утверждает росСМИ.

Вместе с тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ якобы утром обстреляли Грайворонский городской округ. Жертв среди людей нет.

"Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", — написал российский чиновник в своем Telgram-канале.

Также, по словам Гладкова, идет минометный обстрел села Козинка несколько снарядов попали в частные домовладения. Пострадали три дома и автомобиль. Здесь также обошлось без пострадавших. Как позже сообщил губернатор Белгородской области, в Новой Таволжанке с беспилотника якобы было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов.

После того, как в соцсетях стала стремительно распространятся информация о бое на границе и эвакуации местного населения, Гладков заявил, что на область якобы идет "массированная информационная атака".

"Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Вижу, идет массировано распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье", — заявил российский чиновник.

Российские добровольцы ведут бой в Белгородской области

Как уже сообщалось, 22 мая бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд в Белгородской области Российской Федерации.

Бойцам удалось продвинуться на 10 километров от границы. В опубликованном ролике бойцы стоят рядом с селом Безлюдовка, которое находится всего в нескольких километрах от украинско-российской границы. Всего они посетили три населенных пункта: Безлюдовка, Чуровичи, а также Любимовка — все это российская территория.

Кроме того, ряд Telegram-каналов сообщали, что российские добровольцы уничтожили контрольно-пропускной пункт пограничников. Согласно сообщениям, добровольцы используют несколько танков и БМП.

Напомним, 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ якобы обстреляли регион 71 раз за сутки из минометов и БПЛА.

Ранее, 20 мая, россияне обратились к местной власти российского Белгорода с требованием раздать им стрелковое оружие.