Потерь нет: РДК опроверг заявления Минобороны РФ об уничтожении группы под Белгородом

Также в РДК прокомментировали информацию о потерях в живой силе. Было отмечено, что бойцы подразделения носят камуфляжный рисунок "мультикам", а не "пиксель".

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"Русский добровольческий корпус" опроверг официальную информацию российских властей о захвате и уничтожении бронетехники в Белгородской области, принадлежащей бойцам РДК. В частности речь идет о десятках уничтоженных бронемашин MaxxPro "лично губернатором Гладковым", говорится в Telegram от 24 мая.

На опубликованных кадрах видно военную технику, помеченную белыми крестами и надписями РДК, которая стоит в лесополосе.

Также в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса 23 мая была размещена публикация, с комментариями сводки Минобороны РФ, в которой говорилось, что в ходе контртеррористической операции подразделения РДК и легиона "Свобода России" были заблокированы и разгромлены, а остатки отброшены на территорию Украины.

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского добровольческого корпуса потерь нет", — говорится в сообщении.

Кроме того в РДК обратили внимание по поводу сведений о потерях среди личного состава подразделения. Было отмечено, что бойцы корпуса носят камуфляжный рисунок "мультикам", а не "пиксель".

"Касательно гуляющих по сети фото убитых "диверсантов" — наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", — добавили в РДК.

Напомним, по данным аналитиков ISW, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые зашли на территорию Белгородской области могли отойти ближе к границе с Украиной, но в то же время продолжают выполнять боевые задачи. Сообщается, что российские силы могли их оттеснить к пограничному поселку Козинка.

По мнению обозревателей агентства Reuters, вторжение бойцов РДК и ЛСР может заставить российское военное командование отвлечь часть войск от линии фронта в Украине. Эксперты полагают, что несмотря на позицию официального Киева, который отрицает причастность к действиям диверсантов, их действия скоординированы с ВСУ.