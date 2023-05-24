Бойцы РДК и ЛСР покинули позиции, но операция продолжается: ISW оценил ситуацию под Белгородом

По словам аналитиков, российские источники продолжают утверждать, что оккупанты смогли отбросить "ДРГ" к границе с Украиной. При этом, власти призывают местных жителей пока что не возвращаться домой.

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"Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР) продолжают выполнять поставленные перед собой задачи, хоть и могли отойти ближе к границе с Украиной. О ситуации в Белгородской области высказались аналитики из американского Института изучения войны (ISW) 23 мая.

Дело в том, что власти Российской Федерации завершили "контртеррористическую операцию" на территории области и заявили о том, что оттеснили ДРГ к границе. При этом, губернатор Вячеслав Гладков призвал всех эвакуированных не возвращаться еще домой и подождать некоторое время, пока ситуация не стабилизируется.

"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР, по крайней мере, к пограничному поселку Козинка и, возможно, за пределы территории России", — говорится в сообщении ISW.

Также в сети начали появляться кадры, на которых оккупанты в течении ночи обстреливали позиции РДК и ЛСР и под утро якобы вернули себе контроль над Козинкой и пограничным пунктом.

Эксперты ISW предполагают, что российские формирования, которые воюют на стороне Украины, больше не удерживают или вовсе никогда и не удерживали позиции в поселке, хоть в ЛСР и утверждали 23 мая, что их операция в Белгородской области продолжается.

В РФ также продолжают фантазировать об украинских рейдах, однако аналитики из ISW не нашли подтверждение тому, что именно украинские силы перешли границу между Харьковом и Белгородом.

"Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на предположительных целях рейдов и на ответных действиях России", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 мая бойцы легиона "Свобода России", а также "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области РФ. В российских СМИ сообщили о боях в регионе.

23 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не будут участвовать в боях в Белгородской области из-за того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ему не совать нос в эти дела.