"Драпали как зайцы": российские добровольцы рассказали, как ФСБшники сдавались в плен (видео)

По словам командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", среди РДК и ЛСР погибли два человека, в то время как российские оккупанты потеряли до двух рот и 10 единиц техники.

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В ходе операции в Белгородской области РФ российские добровольцы взяли в плен представителей ФСБ. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в эфире национального телемарафона.

По его словам, в ходе операции погибли два добровольца, еще 10 бойцов получили ранения. При этом потери российских оккупантов составили до двух рот. Добровольцы уничтожили 10 единиц техники и захватили еще 5 единиц.

"Цифра не окончательная, поскольку штурмовые подразделения вышли с территории Российской Федерации, наша артиллерия и группа БПЛА продолжает работу в районе — поиск и уничтожение противника, его подтянувшихся резервов", — рассказал "Цезарь".

Что касается пленных сотрудников ФСБ, по словам командира ЛСР, они сдавались без боя.

"Они драпали как зайцы и сдавались в плен", — добавил он.

Напомним, 26 мая Легион "Свобода России" выпустил первую видео-сводку операции, проведенной в Белгородской области. Кадры были описаны как пример "слабости и некомпетентности" российских военных.

В ответ на заявления Минобороны РФ об уничтожении группы под Белгородом, бойцы РДК 24 мая опровергли эти утверждения, отметив также, что они носят камуфляж "мультикам", а не "пиксель".

Ранее, 22 мая в результате операции, проведенной российскими добровольцами, село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области было освобождено. Согласно информации, рядом с селом Вооруженные силы РФ пытались противостоять группе из примерно 80 человек, которая оперировала с двумя танками и двумя бронетранспортерами.