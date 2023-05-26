"Все только начинается": ЛСР показал "игру в прятки" с ВС РФ в Белгородской области (видео)

Партизаны показали уничтожение российского БМП-2 и попытку вражеских армейцев спрятаться в брошенных жилых домах.

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Легион "Свобода России" опубликовал первую видео-сводку операции в Белгородской области. В посте, опубликованном в соцсетях 26 мая, кадры описали как демонстрацию "трусости и непрофессионализма" войск РФ.

"Имея численное преимущество, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панически прятались в посадках и под заборами", — подчеркнули легионеры.

Как передали партизаны, на видео можно увидеть уничтожение вражеского БМП-2 и попытку личного состава мотострелковой роты укрыться в заброшенных домах мирных жителей региона.

"Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше", — заявили в легионе.

Бойцы показали уничтожение и повреждение российской техники. В посте отмечено, что она "больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города".

На обнародованных кадрах видны перемещения военных и взрывы.

"Все только начинается. Ждите", — предупредили легионеры.

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал о подготовке в стране-агрессорке добровольческих организаций для защиты от диверсий. Такая инициатива возникла из-за прорыва в Белгородскую область бойцов РДК и ЛСР.

Недавно в сети обнародовали кадры неудачных авиаударов российских армейцев. Враг стремился поразить добровольцев РДК, однако атаковал пустое поле.