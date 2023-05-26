В Курской области готовят оборону границы и раздают оружие "дружинникам", — губернатор

Инициатива вызвана появлением бойцов РДК и ЛСР в Белгородской области. По мнению Романа Старовойта, у дружинников должно быть право на применение оружия при военном положении или режиме "контртеррористической операции".

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В РФ начали готовить добровольческие организации для защиты от диверсий. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что к такой работе необходимо привлечь так называемых дружинников. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что такая инициатива вызвана появлением бойцов РДК и ЛСР в Белгородской области. По мнению Старовойта, у дружинников должно быть право на применение оружия, если в регионе появятся диверсанты во время действия режима "контртеррористической операции" или военного положения.

Участники дружинных бригад уже проходят обучение на полигонах Минобороны и Росгвардии, им помогают инструкторы из ЧВК "Вагнер". На курсах обучают применять оружия, среди прочего, противотанковые комплексы.

"<…> C нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов", — заявил губернатор. Он добавил, что требуется политическое и законодательное решение относительно возможности вооружения военнослужащих.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, вылазка бойцов "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области выявила серьезные просчеты и уязвимости в обороне пограничной территории РФ. Исследователи не считают, что новые призывы усилить оборону вдоль границы к чему-нибудь приведут, так как российские войска распределяют усилия нерационально.

Также сообщалось, что дрон атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области. Инцидент произошел 25 мая примерно в 23:00. В итоге админздание получило повреждения.