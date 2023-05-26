Беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области (фото)

Атака дрона произошла 25 мая около 23:00. В результате налета административное здание получило повреждения.

Related video

Вечером в четверг, 25 мая, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области Российской Федерации. Фото повреждений губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в соцсетях.

"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы", – говорится в публикации.

По информации Telegram-канала "База", атака дрона на здание "Газрома" произошла 25 мая около 23:00.

Геннадий Гладков | Фото последствий атаки беспилотника на здание "Газпрома" 25 мая Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Гладков также заявил об обстреле Грайворонского района, в котором традиционно обвинил украинских военных.

"С 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет", – написал губернатор.

По его словам, в Грайвороне в четырех частных домах есть повреждения. Также снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи.

Напомним, в сводке Института изучения войны (ISW) от 25 мая говорится, что операция "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области указала на серьезные уязвимости обороны региона.

В этот же день представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов назвал "хорошей идеей" создание на территории России демилитаризованной зоны. Он напомнил, что в Белгородской области удары авиации и артиллерии РФ наносились по домам гражданских россиян.