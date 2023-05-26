Безпілотник атакував будівлю "Газпрому" у Бєлгородській області (фото)

Атака дрона відбулася 25 травня близько 23:00. Внаслідок нальоту адміністративна будівля отримала пошкодження.

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Увечері в четвер, 25 травня, безпілотний літальний апарат скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області Російської Федерації. Фото ушкоджень губернатор області В'ячеслав Гладков опублікував у соцмережах.

"Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Октябрьский Бєлгородського району. Постраждалих немає. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю. На місці працюють усі оперативні служби", — йдеться в публікації.

За інформацією Telegram-каналу "База", атака дрона на будівлю "Газрому" відбулася 25 травня близько 23:00.

Геннадій Гладков | Фото наслідків атаки безпілотника на будівлю "Газпрому" 25 травня Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Гладков також заявив про обстріл Грайворонського району, в якому традиційно звинуватив українських військових.

"Із 6:30 ранку під обстрілом ЗСУ пребуває Грайворонський міський округ. Слава богу, жертв і постраждалих немає", — написав губернатор.

За його словами, у Грайвороні в чотирьох приватних будинках є пошкодження. Також снарядами пошкоджено газопровід і лінію електропередачі.

Нагадаємо, у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) від 25 травня йдеться, що операція "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області вказала на серйозні вразливості оборони регіону.

Цього ж дня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов назвав "хорошою ідеєю" створення на території Росії демілітаризованої зони. Він нагадав, що в Бєлгородській області удари авіації та артилерії РФ завдавалися по домівках цивільних росіян.