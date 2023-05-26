Вилазка РДК у Бєлгородській області вказала на серйозні прорахунки в обороні РФ, — ISW

За оцінками аналітиків, нові заклики посилити оборону вздовж кордону не мають належного ефекту, оскільки російські війська нераціонально розподіляють зусилля.

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Операція "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області вказала на серйозні вразливості оборони регіону. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 25 травня.

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, влада РФ інвестувала близько 10 млрд рублів у зміцнення російсько-українського кордону вздовж Бєлгородської області.

У жовтні минулого року засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про будівництво комплексу укріплень під назвою "лінія Вагнера" у Бєлгородській області. Він також критикував чиновників, які не підтримали цієї ініціативи.

За оцінками ISW, нові заклики посилити оборону вздовж кордону не мають належного ефекту, оскільки російські війська нераціонально розподіляють зусилля.

Використання оборонних укріплень у Бєлгородській області та існуючі заходи безпеки не завадили рейду РДК 22 травня. Вочевидь, Пригожин намагається посилити свій вплив та використати побоювання мешканців прикордонних регіонів у своїх політичних інтересах.

Нагадаємо, що РДК опинилися в Курській області і заявили, що "кордон РФ залишається зовсім дірявим". Партизани показали знімок дорожнього знаку села Гоголівка. За словами учасників воєнізованого формування, у низці випадків поява на території ворога має бути тихою.

Також повідомлялося, що частина бійців РДК та легіону "Свобода Росії" перебувають у РФ, а опір набирає хід. За словами представників розвідки, російські партизани продовжують боротьбу та вербують нових прихильників. Події в Бєлгородській області стали найпомітнішим випадком збройного опору путінському режиму в РФ.