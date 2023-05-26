У Курській області готують оборону кордону та роздають зброю "дружинникам", — губернатор

Ініціатива викликана появою бійців РДК та ЛСР у Бєлгородській області. На думку Романа Старовойта, дружинники повинні мати право на застосування зброї при воєнному стані або режимі "контртерористичної операції".

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У РФ почали готувати добровольчі організації для захисту від диверсій. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що до такої роботи необхідно залучити так званих дружинників. Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що ініціатива спричинена появою бійців РДК та ЛСР у Бєлгородській області. На думку Старовойта, дружинники мають право на застосування зброї, якщо в регіоні з'являться диверсанти під час дії режиму "контртерористичної операції" або військового стану.

Учасники дружинних бригад уже проходять навчання на полігонах Міноборони та Росгвардії, їм допомагають інструктори з ПВК "Вагнер". На курсах навчають застосовувати зброї, серед іншого протитанкові комплекси.

"<…> З нашого боку забезпечені всі умови для підготовки дружинників, створення місць зберігання зброї та потрібних боєприпасів", — заявив губернатор. Він додав, що потрібне політичне, законодавче рішення щодо можливості озброєння військовослужбовців.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, вилазка бійців "Російського добровольчого корпусу" Бєлгородській області виявила серйозні прорахунки та вразливості в обороні прикордонної території РФ. Дослідники не вважають, що нові заклики посилити оборону вздовж кордону до чогось приведуть, оскільки російські війська розподіляють зусилля нераціонально.

Також повідомлялося, що дрон атакував будівлю "Газпрому" у Бєлгородській області. Інцидент стався 25 травня приблизно о 23.00. У результаті адмінбудівля зазнала пошкоджень.