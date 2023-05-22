80 человек, 2 танка и 2 БТР: в росСМИ рассказали о боях с добровольцами в Белгородской области

Как утверждают российские журналисты, Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" бойцов, которые недавно освободили два населенных пункта в регионе и приступили к штурму города Грайворон.

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В районе села Козинка Белгородской области России, об освобождении которого сегодня сообщали добровольцы "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса", замечена внушительная группировка бойцов с тяжелой техникой. Об этом в понедельник, 22 мая сообщает российское медиа Shot.

Со ссылкой на свои источники росСМИ сообщает, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

Заместитель главы администрации города Грайворон ранен во время обстрела

Заместитель мэра города Грайворон был ранен во время обстрела здания администрации, сообщает Baza. Также ранения получили два сотрудника МЧС.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице.

Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Есть попадание в здание администрации.

Кроме того, по словам Гладкова, в селе Замостье снаряд якобы попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

Изменения на карте России уже зафиксировали в команде DeepState. По данным портала, в некоторых районах Белгородской области обнаружена "серая зона", которая составляет 4.93 кв км.

Также напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области.

Сообщалось также, что в МВД Белгородской области России ввели план "Эдельвейс" в связи с проникновением на территорию региона российских добровольцев.

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