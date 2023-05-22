80 осіб, 2 танки та 2 БТР: у росЗМІ розповіли про бої з добровольцями у Бєлгородській області

Як стверджують російські журналісти, Збройні сили РФ намагаються "видавити" бійців, які нещодавно звільнили два населені пункти в регіоні і розпочали штурм міста Грайворон.

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У районі села Козинка Бєлгородської області Росії, про звільнення якого сьогодні повідомляли добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу", помічено значне угрупування бійців з важкою технікою. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє російське медіа Shot.

З посиланням на свої джерела росЗМІ повідомляє, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

Заступника голови адміністрації міста Грайворона поранено під час обстрілу

Заступника мера міста Грайворона було поранено під час обстрілу будівлі адміністрації, повідомляє Baza. Також поранення отримали два співробітники МНС.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, у Грайвороні є ще троє постраждалих — двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні.

Також снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Є попадання до будівлі адміністрації.

Крім того, за словами Гладкова, у селі Замостя снаряд нібито потрапив до дитячого садка, внаслідок чого він спалахнув. Також постраждала жінка з пораненням руки, допомога надана на місці.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

Зміни на карті Росії вже зафіксували у команді DeepState. За даними порталу, у деяких районах Бєлгородської області виявлено "сіру зону", яка становить 4.93 кв км.

Також нагадаємо, у ГУР Міноборони України заявили, що громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області.

Повідомлялося також, що в МВС Бєлгородської області ввели план "Едельвейс" у зв'язку з проникненням на територію регіону російських добровольців.

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