"Створюють смугу безпеки": в ГУР вперше прокоментували події в Бєлгородській області
За словами речника Андрія Юсова, громадяни РФ проводять операцію для захисту цивільного населення України.
Громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі для "Суспільного".
На території Бєлгородської області російські громадяни роблять операцію для створення "смуги безпеки" аби захистити цивільних українців. Юсов підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
У РФ офіційно заявляють, про те, що на територію Гайворонського округу зайшла "ДРГ" української армії. Тому ФСБ, прикордонники та інші силові підрозділи РФ "вживають заходи". "Свобода Росії" та "РДК" близько 14:00 заявили про "звільнення" Козінки у Бєлгородській області, а також про просування до населеного пункту Гайворон.
Карта Бєлгородської області — де відбуваються бойові дії
На карті Бєлгородської області можна побачити, що основні події відбуваються недалеко від російсько-українського кордону.
Окрім цього бійці "Свободи Росії" повідомили про початок боїв за Грайворон, бо Гору-Подол вони пройшли.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Свободи Росії" підняли опозиційні прапори над "звільненими містами" РФ.
Окрім цього росЗМІ повідомили про "бій з ДРГ" на кордоні РФ з Україною. Також є інформація про застосування військової техніки у Білгородській області.