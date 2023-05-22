"Створюють смугу безпеки": в ГУР вперше прокоментували події в Бєлгородській області

За словами речника Андрія Юсова, громадяни РФ проводять операцію для захисту цивільного населення України.

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Громадяни Російської Федерації у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі для "Суспільного".

На території Бєлгородської області російські громадяни роблять операцію для створення "смуги безпеки" аби захистити цивільних українців. Юсов підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

У РФ офіційно заявляють, про те, що на територію Гайворонського округу зайшла "ДРГ" української армії. Тому ФСБ, прикордонники та інші силові підрозділи РФ "вживають заходи". "Свобода Росії" та "РДК" близько 14:00 заявили про "звільнення" Козінки у Бєлгородській області, а також про просування до населеного пункту Гайворон.

Карта Бєлгородської області — де відбуваються бойові дії

На карті Бєлгородської області можна побачити, що основні події відбуваються недалеко від російсько-українського кордону.

Мапа Бєлгородської області з бойовими діями Фото: deepstatemap.live

Окрім цього бійці "Свободи Росії" повідомили про початок боїв за Грайворон, бо Гору-Подол вони пройшли.

Нагадаємо, 22 травня бійці "Свободи Росії" підняли опозиційні прапори над "звільненими містами" РФ.

Окрім цього росЗМІ повідомили про "бій з ДРГ" на кордоні РФ з Україною. Також є інформація про застосування військової техніки у Білгородській області.