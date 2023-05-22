"Зовсім не хочеться їхати з Бєлгорода": слідом за російськими ДРГ зайдуть ЗСУ?

Сьогодні весь день із Бєлгородської області надходять "тривожні звістки". Паніки, звичайно ж, немає, проте росіяни ще кілька днів тому звернулися до місцевої влади Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. Сусіди злякалися, що російська армія не захистить їх від наступу ЗСУ. А чи буде наступ? Фокус спитав у військового експерта.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в неділю, 21 травня, російську область нібито обстріляли 71 раз. Було пошкоджено лінію електропередачі поряд із хутором Шаховка. Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що бійці "Русского добровольческого корпуса" (РДК) провели новий рейд у Бєлгородській області. Їм удалося просунутися на 10 км від кордону. На підтвердження цьому вони опублікували відео у своєму Telegram-каналі: бійці стоять поряд із селом Безлюдівка, яке знаходиться за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Всього вони змогли потрапити до трьох населених пунктів — Безлюдівки, Чуровичів та Любимівки. Це все російська територія.

Також почали з'являтися повідомлення про невідому військову техніку й гелікоптери на території Бєлгорода та нові обстріли. В'ячеслав Гладков знову стверджує, що від самого ранку 22 травня Грайворонський міський округ нібито перебуває під обстрілом ЗСУ. За його словами, по "українським" ракетам відпрацювали засоби ППО. У російських соцмережах пишуть про мінометні обстріли села Козинка. У Новій Таволжанці невідомі скинули вибуховий пристрій за допомогою БПЛА — обійшлося без жертв. Сам безпілотник упав за 100 метрів від житлової будівлі. РосЗМІ заявляють, що Збройні сили РФ ведуть бій із ДРГ на кордоні біля села Дронівка. При цьому добровольці з РДК сказали, що "звільнили" Козинку у Бєлгородській області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням у понад 6 тис. осіб.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що легіон "Свобода Росії" та РДК сьогодні зайшли до Бєлгородської області. За його словами, вони проводять операцію на території регіону щодо створення "смуги безпеки" для захисту мирного населення України. Також Юсов наголосив, що в операції у Бєлгородській області задіяні виключно громадяни РФ, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

Чи означає це, що слідом за легіоном "Свобода Росії" та РДК у Бєлгородську область підуть ЗСУ та кордон бойових дій збільшиться? Фокус спитав у військового експерта.

Чи будуть ЗСУ "наступати" на Бєлгородську область?

"Навіщо нам це потрібно? Утримувати територію, яка вороже налаштована щодо нас?" — коментує військовий експерт Михайло Жирохов.

За словами військового експерта, події, які зараз відбуваються на території Бєлгородської області, мають більше медійний характер. При цьому з військової точки зору така операція є абсолютно безглуздою, стверджує він.

"Зараз росіяни підтягнуть туди якісь сили й розіб'ють цей "опір", утримати там щось просто нереально. ЗС РФ у цьому випадку діють на власній території та можуть задіяти чимало ресурсів — більше, ніж ми зможемо виділити для цієї операції", — каже Жирохов.

Водночас у мережі почали з'являтися меми: на них зображений Кирило Буданов у "новому званні" — як "губернатор Бєлгородської області".

Нагадаємо, 22 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон.

"Я вже звертаюся до російських військових — до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя", — сказав він.