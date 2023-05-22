"Буде ще гірше, але у вас є вибір", — Буданов звернувся до військовослужбовців РФ (відео)

За словами голови ГУР, учасники українського державного проєкту "Хочу жити" утримуються в гарни умовах із правом дзвонити додому й отримувати посилки.

Related video

У понеділок, 22 травня, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон. Відповідне відео опублікував Telegram-канал проєкту "Хочу жити".

"Вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових — до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя", — сказав він.

Розвідник розповів, що в Україні діє державний проєкт "Хочу жити", що допомагає військовослужбовцям армії Росії.

"Наші спецпідрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту — тепер вони в безпеці. Живуть у нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного хреста, з триразовим харчуванням, з можливістю дзвонити додому й отримувати посилки", — поділився деталями Буданов.

Він уточнив, що всі росіяни, які звернулися до проєкту, оформляються як ті, хто потрапив у полон у бою. Тому в Росії їм продовжують нараховувати і бойові, і зарплату.

Розвідник додав, що полонені мають вибір — повернутися в РФ після війни або попросити притулку в Україні чи деяких країнах ЄС.

"Ви можете закінчити війну вже зараз. Не потрібно чекати, поки вас уб'ють або тяжко поранять. Звертайтеся в проєкт "Хочу жити", і ми допоможемо витягнути вас із м'ясорубки, що насувається", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, опублікованому 17 травня, глава ГУР заявив, що Російська Федерація почала готуватися до повномасштабної війни з Україною ще у 2007 році, тому вона в будь-якому разі була неминуча.

16 травня Кирило Буданов розповів Island TV, що Україна ніколи не використає проти Росії методи, які країна-терорист застосувала проти наших громадян. Інакше українські військові нічим не відрізнятимуться від російських окупантів.