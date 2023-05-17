"Доведеться довго платити": Буданов розповів, чи ЗСУ бомбардуватимуть міста РФ (відео)

Голова української розвідки вважає, що ЗСУ принципово не повинні використовувати методи країни-агресора, оскільки тоді українські військові нічим не відрізнятимуться від російських окупантів.

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Україна ніколи не буде використовувати проти Росії методи, які країна-терорист застосувала проти наших громадян. Про це розповів голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Island TV, яке було опубліковано 16 травня.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як змусити громадян Росії відчути все, що зараз відчувають українці, глава розвідки запевнив, що наша країна ніколи не використовуватиме для досягнення цієї мети терористичні методи.

"Якщо повертатися до якоїсь ефемерної бабусі, яка дивиться телевізор, то що ви пропонуєте? Посадити її за ґрати?" — поставив риторичне запитання Буданов.

За словами головного розвідника України, для боротьби із противником є відверто терористичні методи і є більш менш цивілізовані. Методи, які ЗС РФ зараз використовують проти українських військових та мирного населення, — терористичні. І Україна ніколи не користуватиметься ними, щоб завдати удару у відповідь країні-агресору.

"Ви вважаєте, що було б нормальним, якби ми артилерією зрівняли із землею, наприклад, місто Курськ? Мені здається, що ця ідея не дуже. Чим ми тоді відрізнятимемося від них (російських військових, — ред.)?" — сказав Буданов.

Він вважає, що ЗСУ принципово не повинні використовувати методи країни-агресора, оскільки тоді українські військові нічим не відрізнятимуться від російських окупантів.

Також Кирила Буданова запитали, чи не вважає він Москву зайвим містом на карті світу.

"Я — не архітектор світу. Тому не можу міркувати зайва Москва чи ні", — відповів він.

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Нагадаємо, дещо раніше Кирило Буданов поділився своїм баченням майбутнього Путіна. За словами глави ГУР, у російського диктатора проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів.

Крім того, голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю, опублікованому 16 травня, розповів, як "любителі Росії" втечуть з Криму. За словами голови військової розвідки України, події у Криму підуть шляхом інших окупованих територій. Шанувальники Москви після заходу ЗСУ виїдуть до РФ через поромну переправу до Керчі.