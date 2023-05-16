Виключно ліквідація: Буданов поділився своїм баченням майбутнього Путіна

За словами глави ГУР, у російського диктатора проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Щодо протистояння Путіна із засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, Буданов вважає, що переможе останній.

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Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну лишилося жити недовго. Крім того, що має проблеми з наркотичною залежністю, незабаром кремлівський диктатор може бути ліквідований. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Антиподи".

У відповідь на прохання журналіста дати пораду Путіну, Буданов відповів:

"Не використовуйте це формулювання. Який Путін? Плюс у нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Тому я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато".

Розвідник додав, що у протистоянні з главою приватної військової компанії "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, переможцем буде останній.

Також Кирило Буданов ствердно відповів на натяк журналіста щодо можливості перевороту у Москві та фізичного усунення Володимира Путіна.

"Так. Заслуженою карою за такі дії може бути виключно ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її дотримуюся і втілюватиму в життя", — сказав він.

Нагадаємо, глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю, опублікованому 16 травня, визнав, що до частини підривів медійних осіб у РФ причетна українська розвідка. Водночас він не уточнив імен.

У тому ж інтерв'ю розвідник розповів, що бої з російськими окупантами у Мощуні та у Гостомелі Київської області стали головними подіями, які зруйнували плани Москви в Україні.