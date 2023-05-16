Исключительно ликвидация: Буданов поделился своим видением будущего Путина

По словам главы ГУР, у российского диктатора проблемы в чрезмерным употреблением наркотических средств. Относительно противостояния Путина с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, Буданов считает, что победит последний.

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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину осталось жить недолго. Кроме того, что у него проблемы с наркотической зависимостью, в скором времени кремлевский диктатор может быть ликвидирован. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту "Антиподы".

В ответ на просьбу журналиста дать совет Путину, Буданов ответил:

"Не используйте эту формулировку. Какой Путин? Плюс у него проблемы в чрезмерным употреблением наркотических средств. Поэтому я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много".

Разведчик добавил, что в противостоянии с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, победителем будет последний.

Также Кирилл Буданов утвердительно ответил на намек журналиста относительно возможности переворота в Москве и физического устранения Владимира Путина.

"Да. Заслуженной карой за такие деяния может быть исключительно ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", – сказал он.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 16 мая, признал, что к части подрывов медийных лиц в РФ причастна украинская разведка. Вместе с тем он не уточнил имен.

В том же интервью разведчик рассказал, что бои с российскими оккупантами в Мощуне и в Гостомеле Киевской области стали главными событиями, которые разрушили планы Москвы в Украине.